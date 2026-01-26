Persoană urmărită internațional, depistată de polițiștii de frontieră giurgiuveni Luni, 26 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui autocar, o persoană urmărită internațional, pe numele căreia era emis un mandat european de arestare.

În data de 25.01.2026, în jurul orei 23:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, pe DN5, un autocar înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, care circula pe ruta România – Turcia. Acțiunea a avut loc în cadrul activităților desfășurate pentru aplicarea măsurilor compensatorii la frontiera internă a României.

În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicației eDAC, s-a constatat că unul dintre pasageri, un cetățean francez, în vârstă de 29 de ani, figura în bazele de date cu semnalarea „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării”, alertă emisă de autoritățile din Franța, în baza unui mandat european de arestare.

Menționăm faptul că, în astfel de situații, datele persoanei urmărite sunt introduse în Sistemul de Informații Schengen (SIS) și transmise statelor membre prin rețelele de cooperare polițienească europene, pentru a permite identificarea și reținerea acesteia pe teritoriul Uniunii Europene și al Spațiului Schengen.

Persoana în cauză a fost predată, conform procedurilor legale, polițiștilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Această acțiune reflectă eficiența cooperării transfrontaliere în materie penală și capacitatea Poliției de Frontieră Române de a utiliza sistemele europene de informații pentru depistarea persoanelor urmărite internațional, în special în contextul tranzitului persoanelor prin punctele de frontieră ale României, precum și la frontiera internă Schengen.