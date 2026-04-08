Mașină declarată furată de autoritățile din Marea Britanie, oprită în Petea Miercuri, 08 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din județul Satu-Mare cercetează un cetățean român după ce acesta a intrat în țara noastră cu o mașină pe care autoritățile din Marea Britanie au declarat-o ca fiind furată. Autovehiculul, în valoare de 150.000 de lei, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

În data de 6 aprilie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, județul Satu Mare, aflați în misiune pe căile de comunicație din proximitatea frontierei cu Ungaria, au oprit pentru control, în localitatea Petea, o autoutilitară pe care erau aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare specifice Marii Britanii.

La volanul autovehiculului se afla un tânăr în vârstă de 30 de ani, domiciliat în județul Suceava.

În urma verificărilor, şoferul nu a putut prezenta certificatul de înmatriculare, declarând că mașina a fost închiriată de la o firmă din Marea Britanie. Totodată, tânărul a prezentat un contract de închiriere emis pe numele altei persoane, document care expirase în ziua anterioară şi care nu permitea scoaterea autovehiculului de pe teritoriul Marii Britanii.

În aceste condiții, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, constatând că, în bazele de date, vehiculul figurează ca fiind furat din Marea Britanie.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar mașina, în valoare de aproximativ 150.000 de lei, a fost indisponibilizată la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.