Cooperare moldo-română consolidată în domeniul combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere Miercuri, 29 Aprilie 2026

Astăzi, 29 aprilie 2026, în cadrul Planului bilateral de cooperare pentru anul 2026, delegațiile Poliției de Frontieră Române și Poliției de Frontieră a Republicii Moldova s-au reunit într-o ședință de lucru dedicată consolidării cooperării în domeniul investigațiilor.

Întâlnirea a reconfirmat parteneriatul dintre cele două instituții, precum și angajamentul comun pentru asigurarea securității la frontieră.

Discuțiile au vizat analiza situației operative la frontiera moldo-română, precum și identificarea unor modalități mai eficiente de răspuns la provocările transfrontaliere. În contextul actual, a fost evidențiată necesitatea intensificării acțiunilor comune, coordonate strategic, cu scopul de a proteja cetățenii și de a menține un climat de ordine și siguranță.

Punctul central al agendei l-a constituit combaterea migrației ilegale și evaluarea tendințelor actuale ale criminalității transfrontaliere. Specialiștii ambelor instituții au realizat un schimb de experiență, au analizat dificultățile întâmpinate în activitatea comună și au formulat propuneri concrete pentru creșterea eficienței cooperării operaționale.