Autoturism în valoare de 200.000 de lei, furat din Austria, reținut la Albița Joi, 19 Martie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Austria.

În ziua de 18 martie a.c, în jurul orei 17.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa-ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, un bărbat, cetățean moldovean, în vârstă de 50 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Italia.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru a fi confiscat, semnalare introdusă de autoritățile din Austria.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că, la rugămintea unei cunoștințe, cetățean italian, a preluat autoturismul dintr-o parcare aflată în proximitatea Punctului de Trecere a Frontierei Albița pentru a-l transporta în R. Moldova la reparații. Acesta a menționat că nu are cunoștință despre faptul că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autovehiculul, în valoare de 200.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.