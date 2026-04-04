Armă cu aer comprimat şi 200 de bucăţi de proiectile descoperite, într-un colet, de poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Cluj Sâmbătă, 04 Aprilie 2026

O echipă comună formată din polițiști de frontieră şi inspectori vamali, alături de echipaje canine, a descoperit, în urma unor controale asupra unor colete sosite pe Aeroportul Cluj-Napoca, o armă cu aer comprimat şi 200 de bucăţi de proiectile folosite pentru acest tip de armă.

În data de 03.04.2026, o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, alături de echipaje canine din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, a efectuat controale asupra unor colete, în zona Cargo, sosite din direcția Cehia.

La controlul efectuat, într-unul dintre coletele verificate, cu o greutate de un kilogram, a fost descoperită o armă cu aer comprimat şi o cutie care conţinea 200 de bucăţi de proiectile pentru acest tip de armă.

Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Cehia, către o persoană fizică din România.

Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armei, acesta a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt.