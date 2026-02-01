Tigări în valoare de peste 76.000 lei, scoase din circuitul ilegal în urma acțiunilor tip Bliz pe drumurile dinspre Bulagria Duminică, 01 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor acțiuni de tip BLITZ, în mai multe mijloace de transport, aproximativ 76.200 de țigarete pe care șoferii încercau să le introducă în țară fără a deține documente legale.

În perioada 26-31 ianuarie a.c., la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliției de Frontieră Giurgiu, Calafat, Călărași și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ pe căile de comunicație din zonele de competență, au oprit pentru control mai multe mijloace de transport.

Acestea erau conduse de cetățeni bulgari și români și circulau pe rute precum Bulgaria-România și Turcia-România.

În urma verificărilor efectuate asupra autovehiculelor a fost descoperită cantitatea totală de 64.320 de țigarete (3.216 de pachete) atât cu timbru fiscal bulgăresc, cât și fără accize fiscale, pentru care persoanele în cauză nu dețineau documente de proveniență.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de peste 76.200 de lei, a fost ridicată și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a insituției.

Ca urmare a celor descoperite, au fost aplicate sancțiuni contravenționale și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.