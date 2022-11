Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus - Krasnoilsk, deschis traficului internaţional la frontiera cu Ucraina Joi, 10 Noiembrie 2022

În data 10 noiembrie a.c., în localitatea Vicovu de Sus, judeţul Suceava, în prezenţa prim-ministrului Guvernului României, domnul Nicolae CIUCĂ şi a prim-ministrului Guvernului Ucrainei, domnul Denis Shmyal, a avut loc redeschiderea Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus -Krasnoilsk în regim de trafic internaţional la graniţa cu Republica Ucraina.

La activitate a participat, ca reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, domnul comisar şef de poliţie Victor-Ştefan IVAŞCU, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de pe teritoriul ambelor state. În acest context, inspectorul general al PFR a verificat stadiul lucrărilor de modernizare ale Sectorului Poliţiei de Frontieră Vicovu de Sus.

Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus - Krasnoilsk funcţionează în subordinea ITPF Sighetu Marmaţiei şi este deschis în regim de trafic internațional pietonal şi rutier (şi autobuze), inclusiv marfă, cu program de funcționare permanent.

Punctul de trecere beneficiază de două artere de control pentru fiecare sens, intrare şi ieşire din ţară, cabine de control, spaţii interioare, echipamente tehnice şi IT. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în supravegherea şi controlul trecerii frontierei este asigurat de la structurile Poliţiei de Frontieră.

Noul punct de frontieră se alătură celor 4 puncte de trecere cu specific rutier deschise traficului internaţional la graniţa României cu Ucraina, operaţionalizarea lui urmând să asigure creşterea fluenţei traficului de călători între România şi Ucraina.

Deschiderea acestui punct de trecere se înscrie în sfera consolidării relaţiilor bilaterale dintre cele două state, fiind în concordanţă cu prevederile Regulamentului (EC) nr. 399/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen).

Informaţii de background

Lungimea frontierei Romaniei cu Ucraina este de 694,4 km, iar punctele de trecere deschise traficului international de la graniţa cu Ucraina au fost tranzitate, în acest an, atat pe intrare, cât şi pe ieşire de peste 3,5 milioane de persoane, cetăţeni români şi străini. Totodată, în acest an au trecut frontiera româno-ucraineană aproximativ peste 980.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri de deplasare.

PTF Vicovu de Suc(România) - Krasnoilsk (Republica Ucraina) se află situat în localitatea Vicovu de Sus, jud. Suceava şi are corespondent pe teritoriul Republicii Ucrainei localitatea Krasnoilsk.

Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus a funcționat în regim de mic trafic pănă în anul 2010, când activitatea a fost suspendată ca urmare a faptului că nu îndeplinea cerinţele necesare unui punct de trecere a frontierei externe, conform Catalogului Schengen.

În anul 2013, a intrat în vigoare Acordul încheiat între Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei prin care s-a stabilit deschiderea în regim de trafic internațional a trei puncte de mic trafic (Ulma, Vicovu de Sus și Racovăț), operaționalizarea acestora urmând să fie realizată după finalizarea lucrărilor de reamenajare în vederea aducerii la standarde corespunzătoare și a parcurgerii de către cele două state a procedurilor interne necesare.

În anul 2014, a fost emis H.G. nr. 781 din 10.09.2014 privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Administratorul punctului este Direcția Regională Vamală Iași.