Autoturism furat din Austria, descoperit de polițiștii de frontieră în Vișeu de Sus Duminică, 05 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, împreună cu cei cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș au descoperit un autoturism declarat furat în Austria. Mașina, estimată la o valoare de 25.000 de euro, a fost indisponibilizată la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

În data de 4 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, în cooperare cu cei din cadrul STPF Maramureș, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate din străinătate într-un dosar penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. În cadrul acesteia, au pus în aplicare un mandat de perecheziție pe raza localității Vișeu de Sus ocazie cu care au identificat un autoturism, an fabricație 2018.

În urma verificărilor specifice efectuate, colegii noștri au constatat că autoturismul figurează ca fiind furat din Austria, din data de 26.03.2026.

În cauză, cercetärile continuă sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.