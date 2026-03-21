44.000 de euro nedeclarați, descoperiți la PTF Vicovu de Sus Sâmbătă, 21 Martie 2026

Echipa comună de control, formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus și inspectori vamali de la Biroul Vamal Vicovu de Sus, a descoperit suma de 44.000 de euro, ascunsă în bagajele personale ale unui bărbat care se deplasa pe jos pe ruta Ucraina - România.

Azi, 21 martie a.c., în jurul orei 00:40, pe sensul de intrare în țară în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat, deplasându-se pe jos, un cetățean ucrainean, în vârstă de 55 de ani.

În baza analizei de risc, echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali a efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor personale. În timpul verificărilor, a fost descoperită suma de 44.000 de euro, ascunsă în căptușeala genții de mână și in buzunarul exterior al unei borsete.

Banii nu au fost declarați conform prevederilor legale privind introducerea în țară a numerarului în valută sau în monedă națională.

În conformitate cu procedurile legale, întreaga sumă a fost reținută pentru continuarea cercetărilor, iar persoana în cauză au fost sancționată contravențional de către Biroul Vamal Vicovu de Sus cu amendă în valoare de 3.000 de lei.

Reamintim că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă și poate atrage sancțiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate.

Poliția de Frontieră Română recomandă tuturor cetățenilor să respecte reglementările vamale și să se informeze înainte de a intra sau ieși din țară, pentru a evita consecințele legale.