Un polițist de frontieră a refuzat mită oferită pentru facilitarea intrării în țară cu un animal de companie Vineri, 24 Aprilie 2026

Un bărbat cu dublă cetățenie (româno-ucraineană) a oferit unui polițist de frontieră suma de 50 de euro, în încercarea de a-l determina să îşi încalce atribuţiile de serviciu.

Noaptea trecută, în jurul orei 03:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un bărbat în vârstă de 67 ani, cu dublă cetățenie româno-ucraineană, care se deplasa pe jos.

Cu ocazia efectuării formalităților specifice, polițistul de frontieră a constatat că în pașaportul persoanei se afla o bancnotă de 50 de euro. Întrebat despre aceasta, bărbatul a declarat că suma este destinată pentru a-i permite intrarea în țară cu un animal de companie (câine de talie mică), deşi prin PTF Vicovu de Sus nu este permisă tranzitarea frontierei cu animale.

Polițistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani și a informat persoana că fapta sa constituie infracțiunea de dare de mită. În cauză, cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale care se impun.