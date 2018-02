Amendarea datelor de identificare ale fostului președinte al RCA, Francois Bozize Vineri, 16 Februarie 2018

La 16 februarie 2018, Comitetul de sancțiuni creat în baza rezoluției CSONU nr. 2127 (2013) a decis amendarea datelor de identificare ale fostului președinte al RCA, Francois Bozize, în sensul următor:

Individuals

CFi.001 Name: 1: FRANÇOIS 2: YANGOUVONDA 3: BOZIZÉ 4: na

Title: na a) Former Head of State Central African Republic b) Professor Designation: na DOB: a) 14 Oct. 1946 b) 16 Dec. 1948 POB: a) Mouila, Gabon b) Izo, South Sudan Good quality a.k.a.: a) Bozize Yangouvonda b) Samuel Peter Mudde (born 16 Dec. 1948, in Izo South Sudan) Low quality a.k.a.: na Nationality: a) Central African Republic b) South Sudan Passport no: na D00002264, issued on 11 Jun. 2013, (issued by the Minister of Foreign Affairs, in Juba, South Sudan. Expires on 11 Jun. 2017. Diplomatic passport issued under name Samuel Peter Mudde) National identification no: na M4800002143743 (Personal number on passport) Address: Uganda Listed on: 9 May 2014 (amended on 4 Nov. 2014; 16 Feb. 2018 ) Other information: Mother’s name is Martine Kofio . INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796.

Această persoană este supusă restricțiilor de călătorie și măsurii înghețării de fonduri și resurse economice.