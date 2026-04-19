Acțiuni tip BLITZ la Giurgiu: produse contrafăcute în valoare de 1 milion de lei, descoperite de polițiștii de frontieră Duminică, 19 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor acțiuni tip BLITZ desfășurate în trafic, peste 5.600 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie și parfumerie, care purtau denumirea unor mărci cunoscute și despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Controalele au avut loc în perioada 15–18 aprilie a.c., pe DN 5, când polițiștii de frontieră au oprit mai multe mijloace de transport care circulau pe ruta Turcia-Bulgaria-Germania. Verificările au fost realizate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

În urma controalelor, au fost descoperite 5.642 de produse (îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie și parfumerie), toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Persoanele care le transportau – cetățeni turci și bulgari – nu au putut prezenta documente de proveniență pentru acestea.

Valoarea bunurilor este estimată la aproximativ 1.250.000 de lei, dacă ar fi fost vândute ca produse originale. Toate articolele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și au fost întocmite dosare penale.

Cercetările sunt în desfășurare pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu unele înregistrate, fapt ce poate aduce prejudicii titularilor de drepturi.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții abilitate, acțiuni ferme în întreaga zonă de competență, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, precum și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a asigura un climat de siguranță și pentru a oferi sprijin cetățenilor și participanților la trafic, în orice situație.