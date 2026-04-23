Autoturism căutat de autoritățile din Franța, indisponibilizat de poliţiştii de frontieră Joi, 23 Aprilie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni, județul Timiș, au depistat, la controlul de frontieră, un cetățean albanez care a încercat să intre în ţară cu un autoturism căutat de autorităţile din Franța.

În data de 22.04.2026, ora 17:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, judeţul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în ţară, un cetăţean albanez, la volanul unui autoturism înmatriculat în Italia.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Franța. Persoana în cauză a declarat faptul că a achiziționat autoturismul de la o persoană necunoscută din Italia, fără a avea cunoștință despre faptul că acesta ar fi căutat de către autorități.

Drept urmare, autoturismul, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul sectorului. În continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar la finalizarea acestora vor fi dispuse măsurile legale ce se impun.