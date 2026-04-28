Un autoturism și două autoutilitare, în valoare de 500.000 de lei, căutate de autorităţile olandeze și belgiene, depistate de polițiștii de frontieră Marți, 28 Aprilie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acțiunii „SPRING MIGRATION”, trei vehicule semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Olanda și Belgia.

*În data de 26 aprilie a.c., în jurul orei 11:20, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ și omologii bulgari, au oprit pentru control, pe DN 5, un autoturism condus de un cetățean bulgar în vârstă de 57 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria–România.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că vehiculul figura în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, alerta fiind introdusă de autorităţile din Olanda.

*De asemenea, în data de 27 aprilie a.c., în jurul orei 01:50, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj au oprit pentru control, pe DN 56, o autoutilitară înmatriculată în Polonia, condusă de un cetățean român, în vârstă de 36 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria–România.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că vehiculul figura ca bun căutat pentru confiscare, alerta fiind introdusă de autorităţile din Belgia, acesta fiind declarat furat.

În continuarea verificărilor, colegii noştri au identificat o a doua autoutilitară aflată în posesia conducătorului auto, despre care existau indicii că este furată. Vehiculul a fost predat poliţiştilor de frontieră.

Ulterior, în urma verificărilor, s-a constatat că şi acest vehicul figura ca bun căutat pentru confiscare, fiind declarat furat, iar acesta a fost evaluat la 200.000 de lei.

Ca urmare, autoturismul, în valoare de 100.000 de lei, și cele două autoutilitare, în valoare totală de 400.000 de lei, au fost indisponibilizate la sediile unităţilor. În ambele cazuri, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie luate măsurile legale care se impun.

Prin misiunile specifice desfășurate în sistem integrat cu celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, Poliția de Frontieră Română continuă să acționeze cu fermitate, în vederea combaterii criminalității transfrontaliere și a protejării securității în spațiul Schengen.