Autoturism căutat de autorităţile din Luxemburg, depistat la Giurgiu Vineri, 20 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat un autoturism semnalat ca fiind căutat de autorităţile din Luxemburg.

În data de 19 martie a.c., în jurul orei 12:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Compartimentului Sprijin Operativ, au oprit pentru control, pe DN 5, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, un autoturism înmatriculat în Luxemburg.

Autoturismul era condus de un cetățean român, în vârstă de 41 de ani și circula pe ruta Bulgaria – România.

În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat faptul că vehiculul figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Luxemburg.

Astfel, autoturismul estimat la o valoare de 200.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar în continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie luate măsurile legale care se impun.

Prin misiunile specifice desfășurate în sistem integrat cu celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, Poliția de Frontieră Română continuă să acționeze cu fermitate, în vederea combaterii criminalității transfrontaliere și a protejării securității în spațiul Schengen.