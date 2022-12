PERIVALLON- Protecting the European Territory from Organised Environmental Crime Through Intelligent Threat Detection Tools Luni, 19 Decembrie 2022

PERIVALLON- Protecting the European Territory from Organised Environmental Crime Through Intelligent Threat Detection Tools Luni, 19 Decembrie 2022 La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se află în implementare proiectul " PERIVALLON- Protecting the European Territory from Organised Environmental Crime Through Intelligent Threat Detection Tools’’ finanțat prin Programul Cadru de Cercetare-Dezvoltare „HORIZON EUROPE” al Comisiei Europene. Scopul proiectului este de a realiza şi implementa o platformă pentru investigarea eficientă a infracţiunilor împotriva mediului, valorificând integrarea tehnologiilor inovatoare de monitorizare şi analiză, precum şi crearea unui program complementar de formare profesională care vizează creşterea capacităţilor de investigare ale autorităţilor de aplicare a legii. Proiectul își propune să ofere o imagine îmbunătățită și cuprinzătoare a criminalității organizate de mediu și să dezvolte instrumente și soluții eficiente pentru detectarea și prevenirea unor astfel de activități criminale și pentru evaluarea impactului acestora asupra mediului pe baza inteligenței geospațiale, teledetecție, scanare, monitorizare online, analiză, corelare, evaluare a riscurilor și tehnologii de analiză predictivă, prin valorificarea celor mai recente progrese în inteligența artificială (AI) în domeniile viziunii computerizate și analizei multimodale. Capacitatea utilizatorilor finali (inclusiv autoritățile de poliție și polițiștii de frontieră) va fi, de asemenea, îmbunătățită și le va permite să abordeze astfel de activități criminale într-un mod eficient, bazat pe instrumente și soluții avansate, precum și pe programele de instruire inovatoare dezvoltate folosind materiale fizice și/sau digitale. Mai mult, o cooperare internațională îmbunătățită va fi facilitată prin îmbunătățirea schimbului de date, permisă de tehnologiile blockchain, în timp ce o conturare și reglare îmbunătățită a reglementărilor vor fi susținute prin recomandări de politică relevante. Cu un consorțiu de 5 autorități de poliție și poliție de frontieră, 3 autorități în domeniul protecției mediului, 6 instituții de cercetare/academice, 8 parteneri din industrie (inclusiv șapte IMM-uri), o agenție a Uniunii Europene și o fundație, PERIVALLON oferă o reprezentare puternică a provocărilor, cerințelor și instrumente pentru a-și îndeplini obiectivele. Bugetul total al proiectului PERIVALLON este de 4.670.653,75 euro, din care bugetul alocat Inspectoratului General al Poliției de Frontieră este de 103.125 euro. Proiectul va fi implementat în decursul a 36 de luni, în perioada 01.12.2022 - 30.11.2025, coordonatorul proiectului fiind compania ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA (ETRA) din Regatul Spaniei.