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DENUMIRE CONTRACT FINANTARE
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NUMAR ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE
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DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE
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VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO
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VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI
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NR/DATA
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VALOARE CONTRACT PRESTATOR
(FĂRĂ TVA)
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DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT
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EURO
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LEI
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ROFSIB2018OS2A02P04„Achiziţie platforme mobile de supraveghere”,
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43/FSIB/
21.05.2018
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39 de luni de la 21.05.2018
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1.200.000
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5.593.800
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Contract de achiziţie piblică de produse nr. 270 din 28.09.2020
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1.176.445,
35
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5.484.
000
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12 luni de la 28.09.2020