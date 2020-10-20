 
  2. Achiziţie platforme mobile de supraveghere

Achiziţie platforme mobile de supraveghere

         DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR  ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE

VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO

VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI

NR/DATA 
SEMNARE CONTRACT
PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

(FĂRĂ TVA)

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT

EURO

LEI

ROFSIB2018OS2A02P04„Achiziţie platforme mobile de supraveghere”,

43/FSIB/

21.05.2018

39 de luni de la 21.05.2018

1.200.000

5.593.800

Contract de achiziţie piblică de produse nr. 270 din 28.09.2020

1.176.445,

35

5.484.

000

12 luni de la 28.09.2020

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat ... mai departe