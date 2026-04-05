Autoturism clonă, în valoare de 100.000 de lei, furat din Italia reținut la Stânca Duminică, 05 Aprilie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilo un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Italia.

În ziua de 03 aprilie a.c, în jurul orei 19.10, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca - ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, un bărbat, cetățean bulgar, în vârstă de 41 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Belgia.

Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, deși potrivit seriei din certificatul de înmatriculare autoturismul nu figura cu alerte în bazele de date. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul are o altă serie decât cea vizibilă la control, iar după seria originală figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru a fi confiscat, semnalare introdusă de autoritățile din Italia.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că este cumpărător de bună credință și a achiziționat mașina din Belgia, contra sumei de 100.000 lei. Acesta a menționat că nu are cunoștință despre faptul că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autovehiculul, în valoare de 100.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.