Campania de recrutare a experților pentru Corpul Permanent al Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă de la nivel european Miercuri, 06 Noiembrie 2019

Începând cu data de 24.10.2019, Agenția Europeană Frontex a lansat campania de recrutare a experților pentru Corpul Permanent al Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă de la nivel european.

Astfel, se are în vedere recrutarea de personal statuar al Agenției, din rândurile polițiștilor de frontieră, polițiști, militari sau din alte structuri reprezentative, care își va desfășura activitatea sub comanda autorităților statului în care va fi detașat, în domenii precum: controlul trecerii frontierei la frontierele terestre, maritime și aeriene; supravegherea frontierei; colectarea și diseminarea informațiilor referitoare la situația operativă de la frontierele externe ale UE și mai departe; activități de căutate și salvare; returnarea cetățenilor terți care nu au drept ședere în Uniunea Europeană; combaterea infracționalității transfrontaliere, incluzând traficul de migranți, frauda documentară, terorismul etc.

Personalul angajat va purta uniforma distinctă și va avea puteri executive. De asemenea, pe perioada contractuală, acesta poate fi detașat în diverse zone, precum: frontierele externe ale UE sau în state terțe, într-un loc fix; puncte de trecere a frontierei; Oficiile Antenă, la sediul Agenției; la bordul unor nave maritime de supraveghere, respectiv la bordul unor mijloace de supraveghere aeriene.

Totodată, se va lucra în sistem la ture de serviciu, inclusiv în condiții meteo dificile sau va fi solicitat să stea în stand-by, fiind chemat de urgență doar atunci când situația operativă o impune.

Conform anunțului lansat de agenție, candidații pot aplica pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire încă 5 ani, pe 3 niveluri:

de bază (funcția FG IV);

intermediar (funcția AST 4);

avansat (AD7).

Temenul limită de depunere a aplicațiilor este 16.12.2019, ora 12.00 (CET).

Data începerii activității va fi 01.04.2020, activitatea debutând cu o perioadă de probă de 9 luni.

Informații suplimentare privind condițiile de aplicare se regăsesc pe site-ul Agenției Frontex, la adresa https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/frontex-border-guard-recruitment/.