Інформаційний Call-центр українською мовою, був відкритий в місті Сігету Мармаціей Luni, 28 Februarie 2022

З сьогоднішнього ранку Генеральний Інспекторат Прикордонної Поліції відкрив інтегрований Call-центр, в якому співробітники Прикордонної поліції Румунії, які володіють українською мовою, будуть перебувати поруч з черговими, які приймають телефонні дзвінки, цілодобово, за єдиним номером Прикордонної поліції для отримання інформації, а саме 021.9590.

Таким чином, громадяни України, які телефонують за номером (+4) 021.9590 (номер, на який можна подзвонити з будь-якої національної або міжнародної мережі), можуть у будь-який час отримувати корисну інформацію українською мовою про перетин державного кордону, необхідні документи для в'їзду в Румунію, про кроки, які слід зробити для виконання формальностей щодо надання притулку або будь-яку іншу детальну інформацію, яка може допомогти їм безпечно дістатися до Румунії.

Цей інтегрований центр матиме декілька доступних телефонних ліній і працюватиме в приміщенні Територіального Інспекторату Прикордонної Поліції Сігету Мармацієй, розташованого на кордоні з Україною.