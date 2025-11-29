Bunuri contrafăcute evaluate la peste 2,5 milioane lei, oprite din comercializare de polițiștii de frontieră giurgiuveni

Bunuri contrafăcute evaluate la peste 2,5 milioane lei, oprite de la comercializare de polițiștii de frontieră giurgiuveni Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma efectuării unor controale asupra mai multor autocare și autoturisme, cantitatea totală de 10.407 articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 24-28.11.2025, la diferite intervale orare, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control, pe DN5, mai multe autocare și autoturisme, care circulau pe ruta Turcia-România.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, în interiorul acestora, în total, 10.195 articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor persoane, cetățeni români, turci, macedoneni, moldoveni și ucraineni, cu vârste cuprinse între 18 și 57 de ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 2.492.707 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

De asemenea, la data de 28.11.2025, în jurul orei 23.05, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au oprit pentru control, în parcarea situată în proximitatea Stației de taxare a podului Calafat–Vidin, un autocar înmatriculat în Turcia, care circula pe ruta Turcia – Germania. În urma verificării compartimentului de bagaje, polițiștii de frontieră au descoperit 212 articole vestimentare și de marochinărie, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, iar şoferul a declarat ca îi apartin. Bunurile, estimate la 102.714 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În prezent, în toate cazurile, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.